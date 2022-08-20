За шість місяців приблизно 2 тисячі чоловіків намагалися втекти за кордон.

У перуках, бебі-боксах, валізах та навіть поміж матрацами - з початку повномасштабного вторгнення деякі чоловіки призовного віку намагалися втекти з України, для цього вони були ладні прикидатися жінками або просто ховатися. За цей час прикордонники нарахували приблизно 2 тисячі невдах-втікачів.

На які хитрощі йшли чоловіки, йдеться у новому сюжеті ТСН.

Заступник начальника штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук розповів, що бачив вже декілька хлопців перевдягалися у жінок. Один такий відчайдух навіть вдягав перуку та фарбував губи, проте його видала щетина.

Ще один втікач хотів перетнути кордон у бейбі-боксі. 36-річний чоловік сховався у коробці, яку його дружина намагалася вивезти до Молдови. Також чоловіки призовного віку ховалися між валізами у багажниках та накривалися матрацами. Деякі навіть купували гідрокостюми або човни. Так вони хотіли потрапити до Молдови через Дністер.

"Підробка документів: довідки про навчання, довідки про непридатність про проходження військової служби, довідки про інвалідність. Виготовляють підроблене свідоцтво про народження, становляться багатодітними батьками", - розповіли про спроби втечі чоловіків у штабі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За шість місяців приблизно 2 тисячі чоловіків намагалися втекти за кордон. Спочатку відчайдухи намагалися виїхати самостійно, проте за кілька місяців повномасштабної війни з'явилися посередники, які вигадують хитрі схеми.

Знайти та спіймати таких ділків непросто. Вони шифрують дані, уникають безпосередньої зустрічі, та передають документи через камери схову. Окрім цього, посередники беруть чимало грошей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві придумали оригінальне "покарання" для порушників комендантської години.

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