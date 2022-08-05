Прикордонники зауважують, що обмежено придатні українці не можуть перетинати кордон.

Українці, яких зняли (виключили) з військового обліку, можуть перетинати кордон, але за кількох умов.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною першою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відтак, зняті з обліку українці можуть здійснювати перетин кордону під час воєнного стану, але за деяких умов:

виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (якщо особа у встановленому порядку оформила інвалідність);

виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо особи, яка знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку).

"Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом "знятий з військового обліку" – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП", - зазначають в ДПСУ.

При цьому прикордонники наголошують, що обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон.

"Остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба фіксує випадки, коли особи намагаються перетнути кордон і виїхати з України, видаючи себе за студентів іноземних навчальних закладів.

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