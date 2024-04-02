Правоохоронні органи розшукують людей після внесення даних до відповідної інформаційної системи.

Підрозділи Національної поліції отримують звернення від центрів комплектування щодо громадян, які ухиляється від призову, і доставляють таких людей до ТЦК та СП. Вже після цього на них складаються адміністративні протоколи. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв.

Він наголосив, що підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи. Такий механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення.

"Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", – зазначив Ахрамєєв.

Відео дня

Він додав, що вже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою. Якщо громадянин може довести поважні причини, то адміністративна справа закривається. В іншому ж випадку ухилянту загрожує адміністративного штрафу.

Для цього складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК, де зазначається час та місце розгляду справи. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу.

Ухилення від мобілізації

У Волинській області ТЦК та СП оголосив у розшук 8 тисяч ухилянтів від загальної мобілізації в Україні. Усіх вісім тисяч ухилянтів було внесено до електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", як таких, що знаходяться в розшуку, оскільки вони не з'явились до ТЦК за викликом або ж проігнорували повістку.

Раніше УНІАН писав, що у Харкові чоловік отримав повістку і щоб уникнути мобілізації, став "студентом" у Польщі. Для цього він купив онлайн підроблені документи.

Вас також можуть зацікавити новини: