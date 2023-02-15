Рятувальники за допомогою човна та мотузок витягнули дівчинку на берег, її госпіталізовано.

На Львівщині врятовано дівчинку, яка провалилася під лід на озері і трималась за уламок криги, щоб не потонути.

Як повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області, сьогодні о 16:05 до Служби порятунку "101" надійшла інформація про те, що дитина провалилась під кригу на місцевому озері в місті Броди Золочівського району.

"Прибувши на місце події рятувальники встановили, що дівчинка провалився під кригу на відстані близько 10 метрів від берега. Дівчинка трималась за уламок криги, щоб не потонути. Рятувальники за допомогою човна та мотузок витягнули на берег дівчинку, 7 класу, де передали медикам. Дитину госпіталізовано до Бродівської центральної лікарні", - зазначають рятувальники.

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