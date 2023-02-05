Місцева жінка почула, що хтось просить про допомогу і відразу зателефонувала в поліцію.

У Полтавській області врятували чоловіка і 5-місячну дитину, які провалилися під лід на річці Дніпро.

Як повідомили на сторінці Нацполіції України в соцмережі, подія сталася в місті Горішні Плавні 4 лютого. Місцева жінка почула, що хтось просить про допомогу і відразу зателефонувала в поліцію.

"Зі слів свідків і місцевого рибалки, було встановлено, що під лід провалився чоловік з дитячим візком, в якому знаходилася дитина", - йдеться в повідомленні. Чоловік з дитиною у воді перебували на значній відстані від берега.

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Місцевий рибалка і поліцейські, які прибули на виклик, дістали з крижаної води чоловіка і дитину. Їх госпіталізували.

"Поліція встановила, що в крижану пастку потрапив місцевий чоловік і його онук, якому всього 5 місяців. За інформацією лікарів, їхньому життю нічого не загрожує", - сказано в повідомленні.

Інциденти з провалами під лід

З настанням зими в Україні традиційно фіксуються десятки випадків, коли люди провалюються під лід. Так, у січні на Київщині потонув чоловік, рятуючи свого собаку, який провалився під лід. Другий собака на куртці власника чекав його на березі. Також в Київська область на річці Рось під лід провалилися четверо дітей. Двоє дітей були врятовані, одна дитина загинула, пошуки четвертої тривали.

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