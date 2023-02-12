Інцидент трапився поблизу села Шульгівка Петриківської селищної ради у Дніпровському районі.

На Дніпропетровщині врятували 41 рибалку, які опинились на крижинах і дрейфували річкою Дніпро.

Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інцидент трапився поблизу села Шульгівка Петриківської селищної ради у Дніпровському районі.

Вранці до Служби порятунку звернулися очевидці, які побачили, що на Дніпрі дві крижини з рибалками дрейфують від берега. За словами очевидців, на відстані 150 м від берега на кризі перебуває близько 40 рибалок.

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На місце виїхали рятувальники та водолази. Для надання допомоги долучились місцеві мешканці із власним плавзасобом.

Станом на 16:05, врятовано з криги 41 людину. Зокрема, підрозділами ДСНС врятовано 35 рибалок, ще шістьох допомогли повернути на берег місцеві мешканці. Наразі рятувальні роботи завершено.

Із настанням холодів на водоймах частішають трагедії, пов'язані з тим, що люди виходять на кригу та провалюються у воду. Тож у ДСНС періодично нагадують, що різкі морози не гарантують безпечного перебування на кризі.

Інциденти на воді - новини

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року в Київській області на річці Рось під кригу провалилися четверо дітей. Двох дітей було врятовано, одна дитина загинула, тривали пошуки четвертої.

6 лютого на Вінниччині в селі Клебань загинув восьмирічний хлопчик. Він провалився під лід на річці Сільниця. Діти поверталися зі школи та вирішили пройтися замерзлою водоймою.

А 7 лютого в Білогородці Київської області провалився під лід і загинув 11-річний хлопчик. А нещодавно в Полтавській області чоловік і 5-місячна дитина провалилися під лід на річці Дніпро, проте їх, на щастя, вдалося врятувати.

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