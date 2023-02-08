Тіло учня третього класу знайшли під кригою місцевої водойми.

В Київській області провалився під лід і загинув 11-річний хлопчик.

Про це в Telegram-каналі повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов."Страшна трагедія в Білогородці. 11-річний Віталік провалився під лід і загинув. Вчора хлопчик пішов з дому о 15:30 і тільки через три години батьки виявили, що дитина зникла. Тіло учня третього класу знайшли під льодом місцевої водойми", - зазначив він.

Він закликав усіх батьків з усією серйозністю поставитися до дозвілля своїх дітей.

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Інциденти з провалами під лід

З настанням холодів традиційно фіксуються випадки провалів людей під лід на водоймах. Днями у Полтавській області чоловік та 5-місячна дитина провалилися під лід на річці Дніпро. На щастя, їх вдалося врятувати.

У січні в Київській області на річці Рось під лід провалилася група дітей. Двоє дітей були врятовані, одна дитина загинула.

А 6 лютого на Вінниччині загинув восьмирічний хлопчик, провалившись під лід на водоймі.

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