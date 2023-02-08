На Одещині затримали чоловіка, який завдав множинних колото-різаних ран жінці-інспектору поліції в її службовому кабінеті.
Подія сталася ввечері 7 лютого в місті Ізмаїл у службовому кабінеті інспектора Ізмаїльського районного відділу № 1 філії державної установи "Центр пробації". Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Зловмисник - 22-річний чоловік, засуджений в листопаді 2022 року за спричинення тяжких тілесних ушкоджень своїй матері, але покарання не було пов’язано з позбавленням волі.
"Вчора він прийшов на відмітку у відділ пробації і одразу почав завдавати ножові поранення 44-річній співробітниці, спричинивши їй множинні колото-різані рани голови, плечей та рук", - йдеться у повідомленні.
Жінку врятували колеги, які прибігли на крики, вони ж і затримали нападника.
"Потерпілу госпіталізували. Причину свого вчинку молодик пояснити не зміг", - зазначили в поліції.
Правоохоронці вилучили з місця події ніж та інші речові докази, які направили на експертне дослідження. Фігуранту повідомили про підозру у злочині, передбаченому ст. 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.
Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі.
Поліцейські помістили нападника до ізолятора тимчасового тримання.
Інциденти на Одещині: подробиці
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