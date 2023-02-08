Раніше фігурант був засуджений за жорстоке побиття власної матері, але залишився на волі.

На Одещині затримали чоловіка, який завдав множинних колото-різаних ран жінці-інспектору поліції в її службовому кабінеті.

Подія сталася ввечері 7 лютого в місті Ізмаїл у службовому кабінеті інспектора Ізмаїльського районного відділу № 1 філії державної установи "Центр пробації". Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зловмисник - 22-річний чоловік, засуджений в листопаді 2022 року за спричинення тяжких тілесних ушкоджень своїй матері, але покарання не було пов’язано з позбавленням волі.

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"Вчора він прийшов на відмітку у відділ пробації і одразу почав завдавати ножові поранення 44-річній співробітниці, спричинивши їй множинні колото-різані рани голови, плечей та рук", - йдеться у повідомленні.

Жінку врятували колеги, які прибігли на крики, вони ж і затримали нападника.

"Потерпілу госпіталізували. Причину свого вчинку молодик пояснити не зміг", - зазначили в поліції.

Правоохоронці вилучили з місця події ніж та інші речові докази, які направили на експертне дослідження. Фігуранту повідомили про підозру у злочині, передбаченому ст. 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Поліцейські помістили нападника до ізолятора тимчасового тримання.

Інциденти на Одещині: подробиці

У місті Подільськ на Одещині правоохоронці затримали жінку за підозрою у жорстокому вбивстві власної матері.

В Одесі правоохоронці нейтралізовали кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" і тероризувало жителів регіону.