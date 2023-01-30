"Злодій у законі" намагався поширити вплив на Причорноморський регіон, зазначили в СБУ.

В Одесі правоохоронці нейтралізовали кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" і тероризувало жителів регіону.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Служби безпеки України. "Унаслідок слідчо-оперативних дій в Одесі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський", - зазначили в СБУ.

Зауважується, що перебуваючи на території Росії, він намагався поширити злочинний вплив на Причорноморський регіон України.

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"Для цього координував банду, яка тероризувала і намагалась тримати у страху місцевих жителів. Зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з громадян, у тому числі з тих, що перебувають під слідством. У разі відмови - застосовували психологічний тиск, насильство і погрожували вбивством, зокрема родичів потерпілого, яких обіцяли знайти", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що безпосереднє керівництво угрупованням здійснював місцевий кримінальник, який перебував у міському слідчому ізоляторі.

Згідно з повідомленням, наприкінці серпня співробітники СБУ затримали в Одесі трьох активних учасників банди, які діяли на волі. Тоді затриманим та їхньому організатору повідомили про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

"Проте, перебуваючи в СІЗО, лідер банди все одно продовжив злочинну діяльність. Кримінальник обклав "даниною" арештованих, а отримані суми спрямовував на підтримку ув'язнених, які відбувають покарання у виправних установах за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.

При цьому навіть у разі звільнення з ізолятора потерпілі мали сплачувати суми до кримінальної "каси".

Так, наразі СБУ заблокувала злочинні дії зловмисника і проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

На підставі зібраних доказів йому додатково повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 ККУ (Встановлення або поширення злочинного впливу). Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Цікаві новини Одеси - сьогодні це варто знати

29 січня в Одесі була пожежа в кафе, яке знаходиться на пляжі на території ресторану "Рів’єра". Під час гасіння пожежі знайдено тіло чоловіка, 1984 року народження.

Можлива причина смертельної пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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