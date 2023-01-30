В Одесі правоохоронці нейтралізовали кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" і тероризувало жителів регіону.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Служби безпеки України. "Унаслідок слідчо-оперативних дій в Одесі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський", - зазначили в СБУ.
Зауважується, що перебуваючи на території Росії, він намагався поширити злочинний вплив на Причорноморський регіон України.
"Для цього координував банду, яка тероризувала і намагалась тримати у страху місцевих жителів. Зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з громадян, у тому числі з тих, що перебувають під слідством. У разі відмови - застосовували психологічний тиск, насильство і погрожували вбивством, зокрема родичів потерпілого, яких обіцяли знайти", - йдеться у повідомленні.
У СБУ зазначили, що безпосереднє керівництво угрупованням здійснював місцевий кримінальник, який перебував у міському слідчому ізоляторі.
Згідно з повідомленням, наприкінці серпня співробітники СБУ затримали в Одесі трьох активних учасників банди, які діяли на волі. Тоді затриманим та їхньому організатору повідомили про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).
"Проте, перебуваючи в СІЗО, лідер банди все одно продовжив злочинну діяльність. Кримінальник обклав "даниною" арештованих, а отримані суми спрямовував на підтримку ув'язнених, які відбувають покарання у виправних установах за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.
При цьому навіть у разі звільнення з ізолятора потерпілі мали сплачувати суми до кримінальної "каси".
Так, наразі СБУ заблокувала злочинні дії зловмисника і проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
На підставі зібраних доказів йому додатково повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 ККУ (Встановлення або поширення злочинного впливу). Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.
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