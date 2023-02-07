Підозрювана знаходиться під вартою, зазначили правоохоронці.

У місті Подільськ на Одещині правоохоронці затримали жінку за підозрою у жорстокому вбивстві власної матері.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що 3 лютого 38-річна жителька повідомила поліцейським про те, що, повернувшись додому, знайшла мертвою свою стару матір, з якою проживала разом.

Поліцейські з’ясували, що в родині часто були конфлікти. Розповідаючи про небіжчицю, донька нервувала, тому поліцейські одразу запідозрили її у причетності до загибелі матері.

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"Врешті жінка зізналася: останнім часом найрідніша людина її дратувала своєю поведінкою, тому вона вирішила її отруїти, розчинивши велику кількість пігулок в їжі. Коли старенька заснула, зловмисниця, щоб довести задумане до кінця, почала душити її рушником. Мати, прокинувшись, стала чинити опір доньці, і та побила її кочергою по голові", - йдеться у повідомленні.

Переконавшись, що потерпіла не подає ознак життя, вона зачинила будинок і пішла гуляти містом, а за кілька годин повернулася і подзвонила в поліцію.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть 67-річної жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми. Зловмисницю помістили під варту. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У межах розпочатого провадження поліцейські призначили низку експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка має встановити осудність підозрюваної. На час слідства жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Новини Одеської області - сьогодні це варто знати

4 лютого стало відомо, що в Одеському районі трапилася аварія на одному з ключових об’єктів енергетичної інфраструктури, була пожежа. Внаслідок аварії частина району та Одеси залишились без електропостачання. Пізніше ситуацію з постачанням електрики вдалося покращити.

Згодом стало відомо, що аварія в Одеській області трапилася через те, що вийшло з ладу обладнання, яке неодноразово доводилося відновлювати після ворожих ракетних ударів.

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