Сьогодні під Офісом президента запланований ЛГБТ-прайд у форматі рейву, підозрілу сумку помітили під стінами будівлі.

Стало відомо про те, що офіс президента України Володимира Зеленського "замінували". Біля Офісу президента виявили підозрілий предмет, його перевіряють вибухотехніки - поліція Києва

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

"Повідомлень про замінування не надходило. Просто біля стін Офісу президента виявили підозрілий предмет - сумку. Зараз вибухотехніки перевіряють", - зазначили у прес-службі.

Як відомо, сьогодні з 16:00 по 22:00 біля Офісу президента України заплановане проведення "Рейвах прайду", учасники якого вимагатимуть ухвалення законопроєкту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації", а також негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ+ та феміністичні події, активісток та організації.

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Автор: Поліна Кузенко