Марш рівності в Києві: центр вже перекрили, на вулицях чергує Нацгвардія (фото, відео)

09:19, 18 червня 2017
Суспільство
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Вранці в неділю націоналісти заблокували центр столиці, щоб не допустити проведення маршу.

Біля головного корпусу КНУ встановили металошукачі / 112.ua

У центрі столиці перед початком Маршу рівності чергують підрозділи поліції і Національної гвардії. Так, за адресою вул. Володимирська, 61-б виставлений кордон і встановлені металеві перегородки. Перед парком Шевченка також все перекрито. Про це повідомляє 112.ua.

Марш рівності-2017 в Києві / 112.ua

У самому парку Шевченка в цей час виступають противники ЛГБТ-акції. Між виступами звучить гучна музика.

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За порядком також будуть дивитися волонтери, які одягнені в яскраво-зелені жилети.

Марш рівності-2017 в Києві / 112.ua

Як повідомляв УНІАН, вранці в неділю активісти кількох націоналістичних організацій заблокували центральні вулиці Києва, щоб не допустити проведення Маршу рівності в столиці.

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Новина в сюжеті: Марш Рівності 2017
Теги: #Марш рівності у Києві#Марш рівності за права ЛГБТ у Києві