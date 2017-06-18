Марш рівності в Києві: центр вже перекрили, на вулицях чергує Нацгвардія (фото, відео)

У центрі столиці перед початком Маршу рівності чергують підрозділи поліції і Національної гвардії. Так, за адресою вул. Володимирська, 61-б виставлений кордон і встановлені металеві перегородки. Перед парком Шевченка також все перекрито. Про це повідомляє 112.ua.

У самому парку Шевченка в цей час виступають противники ЛГБТ-акції. Між виступами звучить гучна музика.

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За порядком також будуть дивитися волонтери, які одягнені в яскраво-зелені жилети.

Як повідомляв УНІАН, вранці в неділю активісти кількох націоналістичних організацій заблокували центральні вулиці Києва, щоб не допустити проведення Маршу рівності в столиці.