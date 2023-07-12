ДБР з міркувань безпеки наразі не розголошує подробиці інциденту.

На Рівненщині внаслідок детонації вибухового пристрою загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення. Про це УНІАН повідомили в Теруправлінні Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом детонації вибухового пристрою на Рівненщині, внаслідок чого загинули двоє військових. Ще четверо отримали поранення різного ступеню та були госпіталізовані", - розповіла прес-секретар Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

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За її інформацією, наразі слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту.

Попередня кваліфікація події – порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 414 КК України).

Більше подробиць наразі правоохоронці не розголошують з міркувань безпеки.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що трагедія сталася у Вараському районі.

Загибель на фронті бойового медика Наталії Депи: що відомо

На фронті під Бахмутом загинула бойовий медик зі Львова Наталія Депа.

Вона закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій. Була власницею центру косметології та лазерної епіляції.

На початку повномасштабного вторгнення дівчина записалася у добровольці та пішла на фронт разом з батьком і братом. Була бойовим медиком 218-го окремого батальйону 125-ї ТрО ЗСУ.

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