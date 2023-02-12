Якщо людині не вдалося вчасно забрати замовлені документи, в МВС повідомили, де саме їх можна буде забрати потім.

В Міністерстві внутрішніх справ (МВС) розповіли про терміни зберігання замовлених документів - закордонного паспорта та ID-картки.

Як повідомляє у Facebook МВС України, після зберігання у центрах "Паспортний сервіс" або у ЦНАПі закордонного паспорта протягом 1 місяця, а ID-картки - 3 місяці, їх передають до відділення Державної міграційної служби України (ДМСУ).

"Якщо вам не вдалося вчасно забрати замовлені паспортні документи в Україні, термін їх зберігання у центрах "Паспортний сервіс" або у ЦНАПі для закордонного паспорта становить 1 місяць, для ID-картки - 3 місяці. Потім їх передають у відділення Державної міграційної служби, де вони зберігаються до закінчення воєнного стану. Такі ж терміни діють в центрах "Паспортний сервіс", що працюють на території Європи", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Українські паспорти

Громадянам України, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній і закордонний. Так, з 23 травня 2022 року в Україні дозволили отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

З 1 листопада 2022 року в Україні зросла вартість термінового оформлення внутрішнього паспорта, закордонного паспорта та проїзного документу біженця. Зокрема, згідно з постановою Кабміну, вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 грн до 496 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: