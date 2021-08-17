За влади талібів люди змушені будуть відмовитися від колишнього життя. Перш за все це стосується жінок, журналістів, інтелектуалів і музикантів.

Вже третю добу столиця Афганістану Кабул підконтрольна новому режиму руху "Талібан". Президент Ашраф Гані втік, а тисячі афганців намагаються виїхати з країни, штурмуючи аеропорт.

За влади талібів люди змушені будуть відмовитися від колишнього життя. Перш за все це стосується жінок, журналістів, інтелектуалів, музикантів.

Як йдеться у сюжеті ТСН, громадяни Афганістану розгублені та налякані, адже не знають чого чекати від нового режиму "Талібану". "Ніхто не знає, які шанси дожити до кожного нового ранку", - сказав міністр освіти Ренгіна Хіміді.

Контроль над країною таліби встановили за декілька днів. Єдине місце на всю країну, яке поки що непідконтрольне новому режиму – це аеропорт міста Кабул. Він став останньою надією людей, які прагнуть будь-що втекти з країни.

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Історія повторюється знов, каже правозахисник Масі Наєм. У 90-х його разом із братом батько намагався вивезти до України з Афганістану. "Пам'ятаю, що це була спекотна пора року. Ми сиділи в аеропорту, досить довго чекали на тата. Була купа людей, штовханина", - згадує він. Виїхати в той час було дуже непросто і вдавалося далеко не всім. Особливо інтелігенції. "Нас довго садили. Бабуся цілувала мене і плакала", - каже Наєм.

Зараз усі комерційні рейси в аеропорту Кабула скасовані. Екстрено евакуюють тільки іноземців. Декілька відчайдух, які намагалися втекти чіпляючись за літак, загинули. Посольства закриваються, у містах черги до банкоматів і затори на дорогах.

Понад усе звичайні мешканці не хочуть повертатися до старого життя, в якому жорстко каралося за недотримання встановлених талібами правил, які суперечать здоровому глузду: "Чоловіків примушували відрощувати бороди. Жінок — носити бурки, довгий одяг, який покриває все обличчя й тіло. Школи для дівчаток були закриті. Жінок, які опинилися без супроводу в громадських місцях, могли побити. Футбол був заборонений. А з ним і музика, окрім релігійних співів".

"Талібан" захоплює Кабул уже вдруге: 96-го року радикальний ісламістський рух примусив Афганістан жити за надсуворими законами шаріату.

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Автор: Ірина Погоріла