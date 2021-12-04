Також у держбюджеті на наступний рік на 30,7% передбачено збільшення видатків на виплати стипендій учням профтехів, студентам, аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти.

На зарплати освітянам у держбюджеті-2022 передбачено 108 млрд грн.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, коментуючи освітні показники держбюджету на 2022 рік, ухваленого 2 грудня, інформує прес-служба МОН.

"Одним із ключових наших завдань залишається створення гідних умов роботи для освітян, і вже у 2022 році загальний обсяг освітньої субвенції, яка використовується для виплати заробітних плат, становить 108 млрд грн, що на 8,8% більше, ніж у 2021 році", – зазначив Шкарлет.

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Міністр повідомив, що на забезпечення сучасної та доступної загальної середньої освіти розмір субвенції на наступний рік збільшено на 10,6%. Це питання було одним з найбільш дискусійних, але команда МОН продовжує роботу з удосконалення реформи "Нова українська школа" та виправлення допущених на старті проекту прорахунків.

Навчально-практичні центри сучасної професійної та професійно-технічної освіти. Збільшення розміру субвенції на їх розвиток становить 66,7%. Кошти буде спрямовано й на формування сучасних матеріально-технічних освітніх баз, бо вони є необхідною складовою появи в Україні конкурентоспроможних фахівців робітничих професій.

Окремо Шкарлет додав, що МОН цьогоріч ініціювало удосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, а також зазначив, що бюджетом наступного року передбачено збільшення видатків на 30,7%, які будуть спрямовані на виплати академічних стипендій учням профтехів, студентам, аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти.

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Автор: Вікторія Токарєва