На сьогодні вакцинація від коронавірусу є обов’язковою для освітян.

Вчителі навчально-виховного комплексу "Олександрійський колегіум" на Кіровоградщині, не вакциновані від COVID-19, відмовляються виконувати наказ про відсторонення від роботи та цькують колег.

Про це пише Українська правда.

За словами директорки закладу Наталії Малишевої, невакциновані налаштували дітей проти інших вчителів, які виходять на заміну, і запрошують на уроки невідому жінку, що представляється юристкою.

Юристка нібито захищає інтереси вчителів, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу.

Читайте також"Дітей позбулася, як непотребу": матері, яка покинула 9 дітей під міськрадою Кривого Рогу, збирають документиКонфлікт між керівництвом колегіуму та вчителькою історії Ларисою Лисюк почався з того, що адміністрація закладу була вимушена викликати поліцію, щоб зупинити урок відстороненої освітянки.

Вчителька заявила, що ніякого наказу не бачила та назвала представників поліції "злочинним угрупуванням".

Зараз відсторонені вчителі продовжують не тільки ходити в школу, а й приходити на уроки, на яких їх тимчасово замінюють колеги, знімають їх на відео, викладають у соцмережі та ведуть прямі ефіри.

Керівництво порушники обзивають образливими словами.

Правоохоронців до школи викликали двічі: вперше – на урок Лариси Лисюк, вдруге – коли до школи прийшла правозахисниця.

"А що нам було робити? Силоміць витягти вчительку з уроку ми не можемо. Кажемо, вийдіть, вона не виходить. Кажемо, надіньте маски, вони кажуть, що це – намордник. Що я ламаю їхню волю та втягнута в експерименти над людьми", – поділилася директорка.

Малишева говорить, що вчителі розповідають "то про Бога, то про сатану". А нещодавно навіть заявили, що подали до суду на директорку, колишнього мера міста та на 5 президентів України за "підробку державного гербу".

Через відсутність щеплень в навчальному закладі відсторонено 5 людей: 3 вчителів і 2 технічних працівників.

Сама Лариса Лисюк звинувачує директорку в тому, що через її наказ про відсторонення вона може померти "голодною смертю".

Як писав УНІАН, вакцинація є обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення проти COVID-19, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Віолетта Орлова