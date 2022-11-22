Говорили про зброю, про захист енергетичної інфраструктури та її роботу взимку.

На засіданні ставки Верховного головнокомандувача розглянули три ключові питання.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що про ситуацію на фронті доповіли головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків.

За його словами, розглянули три ключові питання.

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"Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", - зазначив Зеленський.

Засідання ставки Верховного головнокомандувача

19 листопада президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандуючого, розглянули ситуацію на фронті та питання забезпечення Сил оборони України.

"Основні питання – фронт, забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової й те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході України", - повідомив глава держави.

До цього Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Були ухвалені рішення в контексті подальшої деокупації територій України. Також було обговорено посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони України.