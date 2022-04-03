Подружжя планувало партнерські пологи, але батько пішов захищати Україну й досі лише мріє обійняти сина.

У Житомирській області під звуки сирен та обстрілів народився маленький Святослав - син нацгвардійця Іллі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Подружжя готувалося до партнерських пологів, але війна зруйнувала всі плани. Чоловік пішов захищати Україну, а жінка поїхала народжувати під обстрілами.

"Було чутно, як літали ракети над Коростенем. Чути було вибухи, постріли", - пригадує породілля Аліна.

Швидка везла жінку у пологовий 45 км. Навколо вили сирени та горіли будинки. Навпроти пологового будинку горіло депо.

Хлопчик народився з вагою 2 400 г та зі зростом 46 см.

Подружжя виховує ще 2-річну доньку Зорянку. Нацгвардієць мріє швидше повернутися додому та обійняти сім'ю.

Нагадаємо, що російські окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя Маріанну Вишемирську, фото якою з маріупольського пологового будинку облетіли весь світ.

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