Тепер, за інформацією волонтерів, окупанти використовують Маріанну, намагаючись виправдати свій злочин.

ЗМІ повідомляють, що російські окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя Маріанну Вишемирську, фото якою з маріупольського пологового будинку облетіли весь світ.

Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на інформацію волонтерів.

Так, за словами волонтерів, вони намагалися врятувати молоду маму з немовлям і вивезти на прохання її родичів на підконтрольну Україні територію, однак зробити цього не вдалося.

Тепер окупанти використовують Маріанну, намагаючись виправдати свій злочин.

"Врахуйте, що вона з дитиною в заручниках", - зазначають волонтери.

Раніше 2 квітня російські пропагандисти показали "інтерв'ю" з породіллею з Маріуполя Маріанною Вишемирською. Відео містить численні склейки. Нарізкою зі слів взятої в заручники породіллі окупанти намагалися підтвердити власну брехню про те, що в лікарні розміщувалася "база "Азова".

Нагадаємо, після авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі, якого Росія завдала 9 березня, весь світ жахнули моторошні фото з ледь вцілілими вагітними жінками. На одному зі знімків була дівчина Маріанна, яку росіяни знайшли в мережі і почали цькувати.

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