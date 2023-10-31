У поліції стверджують, що водій-військовий порушив ПДР.

На Житомирщині патрульні зупинили водія-військового з контузією та відправили його на перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Про це повідомив полковник ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши відповідне відео.

"Знаю велику кількість поліцейських, які воюють на передовій, але не відрізнити воїна з контузією, затримати його і відправити на задувку... Ну як так... Ну чому?" - прокоментував Штефан.

Як свідчить оприлюднене відео, у медзакладі пристрій "Драгер" показав відсутність вмісту алкоголю в організмі військового. Він був обурений діями поліцейських та вимагав їхньої мобілізації до його підрозділу, який перебуває на передовій.

Під дописом користувачі зауважили, що перевіркою бійця мала б займатися військова служба правопорядку, а не поліцейські. На їхню думку, якщо військовий у момент зупинки перебував на службі, то патрульні перевищили свої повноваження.

У поліції Житомирщини відреагували на цей інцидент. Там пояснили, що 30 жовтня близько 14:00 патрульні Коростишева зупинили автомобіль через порушення Правил дорожнього руху (розворот у забороненому місці).

"За кермом перебував чоловік, у якого не було при собі посвідчення водія. З метою перевірки на стан сп’яніння поліцейські запропонували йому пройти відповідне обстеження. Чоловік погодився та добровільно пройшов тестування за допомогою приладу, що й видно на оприлюдненому відео", - зазначили у правоохоронному відомстві.

Також зазначається, що поліцейські виконували обов’язки, пов’язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху та заходів примусу не застосовували.

"Зауважимо, що обстеження на стан сп’яніння – процедура, призначена для офіційного з’ясування стану водія та можливості безпечного керування ним транспортним засобом", - додали в поліції.

Інші інциденти за участі військових та правоохоронців

29 вересня на одному з блокпостів на виїзді з Харкова між зведеним загоном, що несе службу, і групою озброєних чоловіків у військовій формі сталася сутичка через перевірки автотранспорту.

Зокрема, озброєні чоловіки погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки на блокпості. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.

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