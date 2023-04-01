Практично щодня під час огляду автомобілів вилучаються наркотики, зброя, вибухівка, а також встановлюються особи, які перебували в розшуку, або які потребують додаткової перевірки спеціальними службами.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов роз'яснив причини перевірок автотранспорту на блокпостах в області. Про це Нєбитов написав у Telegram.

"Періодично бачу в соціальних мережах обурення деяких громадян причиною зупинки автотранспорту і перевіркою на блокпостах Силами оборони і поліцією. Наголошую в черговий раз - це необхідні стабілізаційні і профілактичні заходи заради безпеки у столиці та столичному регіоні", - повідомив Нєбитов.

За його словами, практично щодня із незаконного обігу вилучаються наркотики, зброя, вибухівка, а також встановлюються особи, які перебували в розшуку, або які потребують додаткової перевірки спеціальними службами.

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При цьому Нєбитов додав, що у разі якщо під час таких перевірок стосовно громадянина вчинено незаконні дії, необхідно відразу повідомляйте на "102" або до іншого правоохоронного органу.

Він закликав громадян не робити передчасних висновків у соцмережах.

Блокпости на Київщині - правила поведінки

У травні 2022 року на блокпостах при в'їздах та виїздах з Києва посилили контроль. У Нацгвардії наголосили, що попри побоювання про новий наступ з Білорусі, загроза від ворожих ДРГ існує давно та нікуди не зникала, тому блокпости продовжують працювати у тому ж режимі.

Блокпост - це контрольно-пропускний пункт, який встановлюють на виїзді та в'їзді з територій, де введено воєнний стан. Там завжди присутня озброєна охорона і співробітники силових структур, які перевіряють автомобілі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян при забезпеченні заходів правового режиму військового стану", військові можуть: оглядати людей та транспортні засоби; відчиняти двері авто та багажник; поплескувати по тілу щодо наявності зброї; застосовувати металошукач.

У соцмережах стала з'являтися інформація про те, що чоловікам, які намагаються виїхати з територій бойових дій, вручають повістки. У законах України не сказано, де і як військовослужбовці можуть вручати повісті, тому такі "зустрічі" можуть відбуватися і на блокпостах.

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