Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила двох громадян РФ, які намагалися вступити до лав Нацгвардії.
Читайте такожВатажка диверсантів "ЛНР", який готував теракти в Україні, засудили до 9 років в’язниціЯк передає прес-центр СБУ, двоє жителів Києва, один з яких колишній співробітник МВС, інший – уродженець Росії, намагалися укласти контракт на проходження військової служби в Національній гвардії України.
Під час оформлення відповідних документів кандидати свідомо приховали наявність громадянства РФ.
Спецслужба встановила, що колишній міліціонер одержав іноземний паспорт під час перебування на тимчасово окупованій території АР Крим. За оперативними даними, чоловік мав зв’язки серед представників окупаційних правоохоронних органів на півострові. Другий ‒ закінчив школу в РФ, отримав російський паспорт, невдовзі переїхав на постійне проживання в Україну і став її громадянином.
Наразі перевіряється інформація щодо причетності викритих осіб до діяльності спецслужб РФ.
СБУ передала отриману інформацію командуванню Національної гвардії для прийняття відповідних рішень.
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