Негода протримається до ранку.

Синоптики попереджають жителів Київської області та Києва про небезпечні метеорологічні явища до ранку 28 грудня.

Про це повідомляється на сторінці Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Повідомляється, що вночі та вранці 28 грудня спостерігатиметься туман, видимість 300-500 метрів.

Також на дорогах області й столиці вночі та вранці очікується ожеледиця.

Читайте такожУ Чернігові під час снігопаду зафіксували надзвичайно рідкісне явище (відео)Оголошено І рівень небезпечності, відзначили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному аеропорту "Одеса" через погану погоду скасували кілька рейсів. В Одесі 27 грудня спостерігалися пориви північно-східного вітру, налипання мокрого снігу, хуртовина, ожеледь та ожеледиця.

Вас також можуть зацікавити новини: