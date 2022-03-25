Рятувальники сподівалися, що хоч б війна змуситьгоре-господарників відмовитися від цього варварського способу боротися із травою і сміттям.

Рятувальники Івано-Франківської області звернулися до українців з проханням не палити сміття і траву.

Керівник однієї з місцевих пожежних команд на Івано-Франківщині Любов Семко заявила, що рятувальники сподівалися, що хоч б війна змусить паліїв та горе-господарників відмовитися від цього варварського способу боротися із травою і сміттям.

"Проте сотні пожеж в екосистемах, які щодня мусять ліквідовувати і рятувальники ДСНС, і місцева пожежна охорона говорять самі за себе", - зазначила вона.

Семко зазначила, що подекуди вогонь вже перекидається на лісові масиви. "Закликаємо усіх не мовчати, якщо ви стали свідками випалювання сміття чи трави на відкритих територіях!", - підкреслила Семко.

"Ми маємо захистити нашу землю від ворога, а не бути його спільниками, знищуючи екосистеми тільки тому, що досі не навчилися компостувати сміття на власних городах", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня у Дніпропетровській області рятувальники зловили палія трави, спустили йому штани і покарали різкою. Начальник Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач пояснив, що у них вже урвався терпець.

19 березня прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що в Україні спалювання трави та сміття прирівнюватимуть до диверсій. "Хочу звернутися до людей - не паліть траву і сміття, і просіть сусідів це не робити. У воєнний час це прирівнюється до диверсій", - зазначив він.