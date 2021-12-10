Обвинувачений під виглядом будівельних матеріалів планував переміщати героїн, приховуючи його між склеєними листами фанери.

Громадянина Туреччини засуджено до дев'яти років ув'язнення за контрабанду 221 кг героїну до Європейського Союзу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури громадянина Туреччини засуджено до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також контрабанду партії героїну в особливо великих розмірах у складі злочинного угруповання (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України).

Читайте такожУ Львові судитимуть громадян Туреччини за контрабанду тонни героїну"У суді прокурор довів, що обвинувачений налагодив канал постачання наркотиків на територію ЄС. Під виглядом будівельних матеріалів іноземець планував переміщувати попередньо придбаний героїн, приховуючи його між склеєними листами фанери. Для цього найняв перевізника, якому не повідомив про фактичний вміст вантажу. Обвинувачений діяв у складі організованої злочинної групи, куди входили ще двоє іноземців, особи яких наразі не встановлено", – розповіли у прокуратурі.

Наразі прокуратура готується оскаржити м'якість вироку суду, наполягаючи на позбавленні волі особи на 12 років із конфіскацією майна.

В ОГП нагадали, що у листопаді 2019 року співробітники митного поста "Ужгород" в автомобілі з будматеріалами виявили приховану контрабанду – у 188 листах фанери містилися 376 пакетів із героїном. Експертом встановлено, що маса наркотиків – понад 221 кг.

Раніше стало відомо, що у Франції затримали судно за підозрою в перевезенні наркотичних речовин, на борту, зокрема, перебував громадянин України.

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Автор: Таня Поляковська