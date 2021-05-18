Велику партію контрабанди затримали у Миколаївському порту. Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагались незаконно перемістити на територію України під виглядом цементу.
Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби, контрабандний вантаж прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт. Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким заховали більш коштовний товар - всього 13 тонн.
Як зазначається в повідомленні, незаконний вантаж виявили 17 травня у ході реалізації оперативної інформації прикордонники Херсонського та Одеського загонів у взаємодії з Регіональним управлінням Морської охорони Держприкордонслужби та слідчими СБУ.
Станом на 8-му ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром. "Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів", - йдеться в повідомленні.
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