Станом на 8-му ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром.

Велику партію контрабанди затримали у Миколаївському порту. Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагались незаконно перемістити на територію України під виглядом цементу.

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби, контрабандний вантаж прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт. Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким заховали більш коштовний товар - всього 13 тонн.

Як зазначається в повідомленні, незаконний вантаж виявили 17 травня у ході реалізації оперативної інформації прикордонники Херсонського та Одеського загонів у взаємодії з Регіональним управлінням Морської охорони Держприкордонслужби та слідчими СБУ.

Станом на 8-му ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром. "Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла