Запобіжні заходи продовжено до 15 травня.

Дніпровський районний суд Києва продовжив арешт екс-голови Херсонської облради Владислава Мангера та його пособника Олексія Левіна, обвинувачених в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Читайте такожСправа Гандзюк: суд виніс вирок ПавловськомуЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Юлія Іваніна.

Таким чином вона задовольнила клопотання прокурора та відмовила у задоволенні клопотань адвокатів, які просили змінити запобіжний захід. Запобіжні заходи продовжено до 15 травня.

За словами судді, наступні засідання у справі, на яких продовжать дослідження доказів, відбудуться 2, 7, 16 та 22 квітня.

Вбивство Каті Гандзюк

Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий бризнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Екс-голова Херсонської облради Владислав Мангер та його пособник Олексій Левін обвинувачуються в організації та замовленні злочину. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу.

Мангер і Левін перебувають під вартою.

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Автор: Антоніна Доломанжи