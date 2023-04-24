Сусіди України закликали союзників ухвалити доленосне рішення.

Україна має отримати від НАТО чітку схему набуття членства, а до його отримання Альянс повинен надати Києву гарантії безпеки. Про це йдеться у спільній статті прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словаччини, опублікованій журналом Foreign Affairs.

Матеуш Моравецький, Петро Фіала та Едуард Гегер вважають, що вже зараз час планувати повоєнні гарантії безпеки України, без яких "не буде жодних інвестицій та сталого відновлення в Україні". На їхню думку, на літньому саміті у Вільнюсі Північноатлантичний альянс має визначитися зі своїм майбутнім, в тому числі з форматом відносин з Україною і Росією.

"Зараз настав час для Альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України, якщо і коли Київ забажає і коли дозволять умови. А на той час ми повинні бути готові надати гарантії безпеки, крім політичних запевнень, що не дозволить залишити Україну в "сірій зоні", – йдеться в статті.

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Глави урядів Польщі, Чехії та Словаччини відзначають, що існування "сірих зон" дозволяє авторитарним режимам створювати нестабільність і напруженість у міжнародній політиці.

Перспективи членства України в НАТО

За словами президента Зеленського, надійна безпека в Європі може ґрунтуватися насамперед на відносинах між Україною та НАТО. Він упевнений, що Альянс повинен прийняти амбітні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.

В ході свого візиту до Києва минулого тижня генсек НАТО Столтенберг запевнив, що всі країни Альянсу згодні з необхідністю прийняти Україну в блок. Однак спершу доведеться закінчити війну з Росією.

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