Він сподівається, що Альянс зробить крок до такого співробітництва.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що надійна безпека в Європі може грунтуватися передовсім на відносинах між Україною і НАТО.

"Зараз саме час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може грунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передовсім у відносинах між Україною і НАТО", - сказав президент під час брифінгу з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у понеділок, 24 квітня.

За його словами, Північноатлантичному альянсу потрібно прийняти амбітні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО. Зеленський під час зустрічі з Каллас обговорив свої очікування від майбутнього саміту НАТО, який пройде 11-12 липня у столиці Литви - Вільнюсі.

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"Я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО", - додав український лідер.

Вступ України до НАТО - останні новини

Перед засіданням контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі союзники по Альянсу згодні з тим, що Україна вступить до оборонного блоку. Він вказав, що Києву потрібні механізми стримування "для запобігання новим нападам" з боку Росії.

За словами експертів, навіть у Кремлі вже розуміють, що Україна буде в НАТО. Судячи з того, що відбувається в Україні, питання тільки в термінах. очільник ГО Україна в НАТО Юрій Романюк додав, що бойовий потенціал України перевищує дві третини НАТО в Європі.

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