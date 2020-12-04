Переможцем стала система навчання для муніципалітетів-програма МРА (Master of Public Administration).

Проект Групи Метінвест зі створення системи навчання для муніципалітетів посів перше місце в конкурсі Глобального Договору ООН "Партнерство заради сталого розвитку-2020" в категорії "Економічний розвиток".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Метінвест в рамках корпоративної соціальної відповідальності розробив систему навчання для муніципалітетів - програму МРА (Master of Public Administration).

"Цей проект - частина корпоративної соціальної відповідальності Групи. Мета програми - допомогти різним містам України підготувати нове покоління управлінців, які зможуть ефективно управляти бюджетом, залучати інвестиції, реалізовувати проекти для розвитку місцевих спільнот і підвищення якості життя городян", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в Метінвесті, система "виросла" з декількох короткострокових проектів навчання міських управлінців. Зокрема, Школу лідерів територіального розвитку пройшли 73 керівники вищої та середньої ланки Маріупольської міської ради та комунальних підприємств міста. Після навчання учасники захистили 19 проектів перед мером міста, і три з них вже реалізовані.

Повідомляється, що програма МРА стартувала у вересні 2019 року, і набір студентів проводиться щороку.

"Сьогодні навчання проходять 58 керівників муніципалітетів з Маріуполя, Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки, Покровська та Мелітополя. Перший потік навчається в Донецькому державному університеті управління, а другий – у Львівському регіональному університеті при Президенті України. Після навчання студенти отримають дипломи державного зразка цих вишів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма розрахована на два роки, а навчання проводять кращі фахівці-практики в галузі маркетингу, комунікацій, економічного розвитку, управління проектами, критичного мислення та міського розвитку. Після навчання та стажування в Україні та за кордоном студенти розробляють проекти з поліпшення якості послуг та підвищення якості життя місцевих жителів та презентують їх мерам міст. Завдяки підтримці USAID студенти зможуть пройти курс з "зеленої" економіки та сталого розвитку в Нідерландах.

"На студентів ще чекає захист проектів, який запланований на червень 2021 року. Однак, вже після першого року навчання 20% керівників отримали підвищення. Проекти стосуються різних сфер міського розвитку: "зеленої" економіки, освіти для студентів, медичної допомоги онкохворим, реновації промзон, спрощення доступу до адмінпослуг. Реалізації цих проектів чекають їх замовники, а це 2 млн жителів з п'яти міст України", - повідомили в Метінвесті.

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Автор: УНІАН