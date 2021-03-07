Прапор залишиться приспущеним до поліпшення погодних умов.

У Києві через сильний вітер приспустили найбільший прапор України.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це поінформував заступник голови міськадміністрації Вячеслав Непоп.

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«Пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, наш найбільший прапор приспустили», – сказав Непоп.

Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов. До завтрашнього вечора метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 км/год, тож, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоці вже після 18:00 8 березня.

Споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота флагштоку – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Як повідомляв УНІАН, найбільший прапор України підняли на печерських пагорбах 22 серпня 2020 року.

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Автор: Вікторія Токарєва