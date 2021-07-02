Шеф-редактор телеканалу "Дом" Олексій Мацука відмовився коментувати це рішення.

Комісія з журналістської етики (КЖЕ) 2 липня висловила дружнє попередження державному каналу для тимчасово окупованих територій «Дом» через сюжет «Радикали в Україні. Розбір».

Про це повідомляє «Детектор Медіа».

Через скандал, який виник після виходу сюжету про «радикалів», до КЖЕ звернувся сам шеф-редактор телеканалу «Дом» Олексій Мацука з проханням оцінити сюжет на предмет відповідності положенням Кодексу етики українського журналіста.

«У сюжеті чітко вказуються джерела походження інформації, а безпосередньо сюжет ґрунтується на даних, які були розповсюджені правозахисниками; жодна зі сторін дискримінації в сюжеті не зазнає», – сказав він.

Комісія з журналістської етики, своєю чергою, звернулася за експертним висновком до керівника Групи моніторингу прав національних меншин та фахівця з діяльності радикальних організацій В’ячеслава Ліхачова. Він наголосив, що необхідно розрізняти та коректно використовувати терміни «націоналістична організація» та «радикальна організація». На його думку, у сюжеті необхідної чіткості в цьому питанні немає.

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КЖЕ зафіксувала в сюжеті «Радикали в Україні. Розбір» порушення пунктів Кодексу етики українського журналіста:

6 (повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події);

9 (факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного);

10 (точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано).

«З огляду на те, що телеканал сам звернувся до Комісії з проханням проаналізувати сюжет, а також обмежив до нього доступ у інтернеті на період розгляду справи, Комісія виносить телеканалу "Дом" дружнє попередження», – йдеться в заяві.

Олексій Мацука відмовився коментувати це рішення.

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Телеканал "Дом" і скандал довкола нього

"Дом" - російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України - ОРДЛО та Криму.

Хоча телеканал початково створювався нібито як для мовлення виключно для тимчасово окупованих Росією територій України Донеччини та Криму, де-факто на практиці телеканал мовить як на окуповані території України, так і для жителів всієї України через Youtube-мовлення, IPTV/OTT та кабельне мовлення, та супутникове мовлення.

11 квітня 2021 року на телеканалі вийшов сюжет «Радикали в Україні. Розбір», автори якого кажуть, що українські радикальні націоналістичні організації часто фігурують в медіа «разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінацію, погроми чи погрози»; що «екстремістські дії» деяких націоналістів «грають на руку російській пропаганді» тощо.

19 квітня Мацука повідомив, що отримує в соціальних мережах погрози фізичною розправою. Він розповів, що отримає погрози через використання російської мови для виробництва контенту; його належність до Донбасу; те, що він переселенець.

Того ж дня «Національний корпус» повідомив, що звернувся до Національної ради з питань телебачення й радіомовлення та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України через сюжет державного телеканалу «Дом» про «радикалів в Україні».

Партія вимагала від керівництва телеканалу публічних вибачень, видалення сюжету та звільнення його авторів. Зокрема, у Нацкорпусі звинувачували канал у поширенні «наративів російської пропаганди».

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Автор: Денис Прядко