Очільник МВС Монастирський зазначив, що в даний час на місці події працюють рятувальники ДСНС, які ліквідовували пожежу, та представники Нацполіції.

Попередня причина виникнення пожежі в столичному костелі Святого Миколая - коротке замикання в органі

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час огляду наслідків пожежі в костелі, яка сталася вчора, 3 вересня, пізно ввечері.

Монастирський розповів, що наразі на місці події працюють рятувальники ДСНС, які ліквідовували пожежу, та представники Нацполіції, які проводять розслідування, а також працівники костелу.

"Вогнеборці прибули на місце події вже через 6 хвилин після надходження повідомлення про пожежу на спецлінію 101. Якби їх реакція була більш тривалою, очевидно, були б більші наслідки пожежі", - додав він.

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У свою чергу єпископ Віталій Кривицький розповів про наслідки пожежі у костелі св. Миколая, зазначивши, що епіцентром пожежі став орган, який згорів дотла, а всі святині збереглися.

Про це він написав на Facebook-сторінці. "Серед знищень - тільки концертний орган, який згорів дотла, та одна люстра, яка впала на сходах пресвітерія. Саме орган став епіцентром пожежі (коротке замикання під час репетиції). Пожежа на ньому й зупинилася", - зазначив священник.

За його словами, вогонь не торкнувся дерев'яного вівтаря та амвона, неторкнутими вогнем залишилися фігури по обидві сторони органу. Обгорів тільки хрест, що висить посеред вівтарної частини.

Весь храм закопчений та залитий водою.

Пожежа у костелі святого Миколая: деталі

Пожежа у костелі святого Миколая на Великій Васильківській, 75 у Києві сталась пізно ввечері 3 вересня. Пожежа почалася між першим та другим поверхами та швидко поширилася на покрівлю будівлі. Жертв та постраждалих немає.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму телеграм-каналі після пожежі написав, що загоряння виникло під час репетиції. Площа пожежі становила 80 кв м.

Міністерство культури та інформаційної політики почало здійснювати оцінку пошкоджень костелу святого Миколая, аби скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.

Автори: Ірина Погоріла, Інна Андаліцька