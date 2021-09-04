Його вартість у сучасних цінах, за деякими повідомленнями, оцінюють в 1,2 чи й 1,5 мільйона євро.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко підтвердив втрату духового органу Reiger-Kloss внаслідок нічної пожежі у костелі Святого Миколая в Києві.

Про це він повідомив у Telegram.

Він зазначив, що значних ушкоджень будівлі завдяки оперативній реакції рятувальників вдалося уникнути.

"Проте маємо болісну втрату – унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив. Точну причину пожежі встановить слідство. А ми у МКІП починаємо детальну оцінку ушкоджень костелу, аби скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт", – написав міністр.

Читайте такожУ центрі Києва горів костел Святого Миколая: вогнем пошкоджено орган (фото, відео)Мінкульт поки шукатиме інше місце для концертів і репетицій Національного будинку органної та камерної музики, що розташовувався в костелі.

Великий орган "Rieger-Kloss" був спеціально сконструйований майстрами Чехословаччини для великого концертного залу наприкінці 1980-х.

Майстри намагалися наблизити його зовнішній вигляд до архітектурного стилю костьолу, що об'єднало неоготичну архітектуру з унікальним інструментом.

Його вартість у сучасних цінах, за деякими повідомленнями, оцінюють в 1,2 чи й 1,5 мільйона євро.

Чеська фірма-виробник кілька років тому оголосила про неплатоспроможність, звільнила всіх працівників і припинила роботу.

Пожежа у костелі Святого Миколая в Києві: що відомо

Пожежа у костелі на вулиці Велика Васильківська сталась вночі 3 вересня. На місце події виїхали 80 осіб складу рятувальників та 16 одиниць техніки. Через подію тимчасово перекрили вулицю.

Пожежа почалася між першим та другим поверхами та швидко поширилася на покрівлю будівлі.

За попередньою інформацією, горіли комунікації духового органу. Інструмент пошкоджено вогнем.

Потерпілих внаслідок інциденту немає. Правоохоронці розслідують обставини загоряння архітектурної пам'ятки.

Автор: Яна Ставська