На місці вже працюють рятувальники.

У Києві на вулиці Велика Васильківська, 75 почалася пожежа в будівлі Миколаївського костелу.

Як повідомляє видання ZN.UA, загорілася задня частина будівлі костелу Святого Миколая.

Вулиця Велика Васильківська повністю перекрита.

На місці події вже працюють рятувальники та швидка допомога.

Також повідомляється, що над ліквідацією пожежі працюють міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС і 4 одиниці техніки.

Пожежа почалася між першим та другим поверхами і швидко поширилася на покрівлю будівлі.

Суспільне з посиланням на представників ДСНС передає, що повідомлення про пожежу надійшло о 21:49.

Також інформацію про пожежу підтвердив Київський міський голова Віталій Кличко в Telegram.

Згодом він повідомив, рятувальні служби міста і фахівці ДСНС локалізували пожежу в Костелі Святого Миколая, потерпілих в ході інциденту немає.

Автор: Олег Давигора