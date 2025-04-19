Востаннє вони бачили одне одного ще в травні 2022 року.

19 квітня відбувся обмін полоненими, в результаті якого понад 270 захисників повернулися в Україну. Серед звільнених людей – Маргарита Виноград та її син Руслан.

Як розповідає "Суспільне", мати й син разом потрапили в полон у Маріуполі, коли виходили з "Азовсталі". Проте востаннє вони бачилися саме тоді, у травні 2022 року.

Після того, як потрапили до неволі, Маргарита та Руслан нічого не знали про долю одне одного. Аж поки не побачилися в автобусі.

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Зазначається, що Русланові зараз 22 роки. Він писав матері листи з полону, бо думав, що її звільнили раніше.

19 квітня мати й син змогли обійнятися уперше за три роки. Тепер вони чекають на зустріч із рідними.

Обмін полоненими з РФ

19 квітня 2025 року в рамках обміну полоненими з російської неволі додому повернулися 277 українців. Серед них – військові з лав ЗСУ, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники. Вони боронили Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Загалом за час повномасштабної війни РФ проти України з російської неволі вдалося повернути 4552 людини. Серед них як цивільні, так і військові.

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