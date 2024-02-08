Чоловік запевняв, що нібито захворів, але версія суду здалася неправдоподібною.

У Тернополі підприємець отримав повістку, але проігнорував її, ухилившись від мобілізації.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, чоловік 5 грудня 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. 7 грудня 2022 року він отримав бойову повістку та повинен був прийти до ТЦК для проходження навчання у ЗСУ, але ухилився.

Під час судового засідання чоловік заперечив провину та заявив, що не ухилився від служби у ЗСУ, а нібито поїхав у Львівську область і захворів.

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"У нього з`явився сильний біль в поясниці. Зателефонувавши до свого сімейного лікаря, остання порадила йому звернутися за медичною допомогою за місцем перебування. Таким чином він звернувся для обстеження в Моршинський санаторій, де у нього було виявлено підозру на пієлонефрит", - йдеться у судових документах.

Чоловік додав, що він боїться загибелі на фронті. Він також підтвердив, що знав про кримінальну справу за ухилення, а тому до ТЦК більше не приходив.

На суді сімейна лікарка пояснила, що підозрюваний справді до неї телефонував. Вона додала, що це сталось вперше за багато років. Чоловік сказав, що відпочиває у Карпатах і йому стало зле. Лікарка порадила випити таблетки. Згодом чоловік знову зателефонував до неї та попросив дати довідку про те, що він з нею спілкувався.

Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації та засудив його на 3 роки позбавлення волі.

Важливі новини мобілізації - зараз це варто прочитати

Під час дії воєнного стану в країні запроваджується комендантська година, під час якої громадяни не можуть знаходиться на вулицях без наявності спеціальних дозволів. Також діє ряд обмежень для громадян держави, зокрема, обмеження на виїзд закордон, на проведення демонстрацій.

Повідомлялося, що в Україні хочуть запровадити зміни у процесі мобілізації, зокрема, знизити мобілізаційний вік. Законопроект, у якому прописані зміни, уряд вже подав у Раду. Вчора Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію.

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