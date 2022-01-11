Підвищення забезпечують додаткові надходження від спецоперації "Акциз".

Українські правоохоронці отримають підвищення з лютого 2022 року.

Про це в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що уряд виділив гроші на підвищення зарплат поліцейським з цього місяця.

"Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня", - повідомляв він.

Читайте такожПоліцейський протест на Запоріжжі: що провокує масове звільнення копівЗа словами Монастирського, правоохоронці отримають підвищення з 1 лютого.

"Президент доручив Уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого. Підкреслю, не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби", - написав він.

Якщо торік доплати поліцейським відбували користуючись з "ковідного фонду", то тепер зарплати підвищують завдяки спецоперації "Акциз" з виявлення нелегальної реалізації підакцизних товарів.

"Це, за інформацією ДПС, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд гривень", - повідомив міністр.

Цьогоріч у держбюджет закладено витрату 2,8 млрд гривень на підвищення зарплат МВС, з них Нацполіції - 1 млрд.

Тихий страйк поліцейських – що відомо

До кінця грудня 2021 року стало відомо, що українські поліцейські незадоволені низьким рівнем заробітної плати. Відповідні повідомлення з'явились у коментарях на офіційній сторінці МВС України. За словами правоохоронців, вони отримують 13 тисяч гривень, а керівництво МВС та прокурори – по + 100 тисяч гривень до зарплати. Крім того, під постом розповіли, що поліцейські не отримують "ковідні" виплати та 13-ту зарплату. На цьому тлі поліцейські погрожували масовими звільненням.

Своєю чергою видання "Високий замок" повідомило про масові звільнення і так звані тихі страйки. В останні дні грудня 2021 року правоохоронці більш "ліберально" стали ставитись до порушників правил дорожнього руху - водіїв не штрафували, а обмежувалися "виховними бесідами".

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