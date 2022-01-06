Збільшення зарплати правоохоронців відбуватиметься поетапно.

Кабінет Міністрів України виділив кошти для підвищення зарплат поліцейських вже з січня

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко у Facebook.

"Я розумію невдоволення поліцейських. Однозначно зарплата має бути співмірною ризикам", - заявив Клименко.

За його словами, питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських.

Читайте такожПорошенко назвав дату повернення до Києва"Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на розв'язання соціально-побутових питань, гроші надходили й на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати. На так звану 13-ту зарплату грошей не було передбачено. Кошти не були закладені в бюджет-2021", - підкреслив він.

Водночас попри це, Клименко заявив, що має приємну новину для поліцейських.

"Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня", - наголосив голова Нацполіції.

Зокрема, першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також очікується наступне підвищення у квітні. При цьому Клименко наголосив, що керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають.

"Хочу підкреслити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. В сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу", - заявив чиновник.

Читайте також В останній місяць року СБУ заблокувала майже 60 кібератак на українські органи влади Тихий страйк поліцейських – що відомо

До кінця грудня 2021 року стало відомо, що українські поліцейські незадоволені низьким рівнем заробітної плати. Відповідні повідомлення з'явились у коментарях на офіційній сторінці МВС України. За словами правоохоронців, вони отримують 13 тисяч гривень, а керівництво МВС та прокурори – по + 100 тисяч гривень до зарплати. Крім того, під постом розповіли, що поліцейські не отримують "ковідні" виплати та 13-ту зарплату. На цьому тлі поліцейські погрожували масовими звільненнями.

У свою чергу, видання "Високий замок" повідомило про масові звільнення. Також йдеться про так звані тихі страйки. В останні дні грудня 2021 року правоохоронці більш "ліберально" стали ставитись до порушників правил дорожнього руху - водіїв не штрафували, а обмежувалися "виховними бесідами".

Як повідомляв УНІАН, у вересні Міністерство оборони України заборгувало військовим 1,5 млрд гривень. У відомстві тоді запевнили, що розв'яжуть проблему найближчим часом.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков назвав одним із пріоритетів своєї діяльності підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців, проте визнав, що наразі ресурсів для цього немає.

30 грудня президент Володимир Зеленський підписав Указ № 688/2021 "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України".

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