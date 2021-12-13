Патрульні скаржаться на низькі зарплати і перевантаження.

Міністерство внутрішніх справ шукає способи розв'язання проблеми нестачі патрульних поліцейських. Очікується, що наступного року ця проблема загостриться у всіх регіонах.

Про це йдеться в сюжеті "2+2".

Харків вже стикається з критичною нестачею патрульних. В кінці листопада патрульна поліція Харківської області заявила, що за 10 місяців 2021 року звільнилося в 1,5 раза більше працівників, ніж торік — загалом понад 100 осіб.

У МВС очікують, що з тією ж проблемою наступного року стикатиметься більшість регіонів України.

Читайте такожУкраїнцям озвучили розмір середньої зарплати на найближчі рокиОсновна причина — низький рівень зарплат. Наразі зарплата патрульних в регіонах нижча за середню номінальну, яка в жовтні становила 14 045 гривень.

"Якщо місто не мільйонник, [зарплата] є 11 200 гривень, якщо мільйонник — 13 200 гривень, якщо ми говоримо про Київ — 14 500", — розповів Олексій Білошицький заступник керівника департаменту патрульної поліції.

Патрульні скаржаться: цієї суми не вистачає на побутові потреби, зокрема, оренду житла.

Невдоволені умовами праці та рівнем оплати патрульні звільняються. Ті, хто лишилися, в умовах дефіциту кадрів стикаються з додатковими змінами і перенавантаженнями. В купі з низькою оплатою праці це створює корупційні ризики.

Для розв’язання проблеми в МВС розглядають можливість дозволити правоохоронцям мати друге місце роботи.

"Це можливість використання позаробочого часу поліцейського, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку. До прикладу, на охороні певних об’єктів", — розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Утім в регіонах, де вже відчутна нестача кадрів, патрульні працюють понаднормово, і не мають можливості для підробітку.

"Коли ми після другої роботи будемо виходити на зміну, яка ж це буде продуктивність?", — зазначив Віталій Данильчук, командир Солом'янської роти патрульної поліції в Києві, який не розглядатиме можливість додаткового працевлаштування найближчим часом.

В МВС шукають шляхи для збільшення фінансування. На збільшення зарплатного фонду можуть піти відсотки від сплачених штрафів та податки за акцизні товари.

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Автор: Анастасія Печенюк