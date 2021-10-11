Кабмін обговорив із Зеленським нові заходи щодо стримування поширення COVID-19.

Правоохоронці вибірково перевірятимуть дотримання карантину в закладах громадського харчування та інших місцях масового перебування людей.

Про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за минулий тиждень в країні зафіксовано 90 тис. 079 нових випадків COVID-19, тоді як тижнем раніше було виявлено 64 тис. 606 випадків.

Зазначається, що таким чином динаміка зростання продовжує зберігатися, а найбільше хворих було виявлено у четвер – 16 тис. 362.

"Зросла кількість тестувань. Минулого тижня зроблено 310 тисяч ПЛР-тестів, 285 тисяч експрес-тестів і 60 тисяч ІФА-тестів. За минулий тиждень проведена 721 тисяча щеплень", – розповів очільник уряду.

На нараді також обговорювалася можливість внесення змін до постанови Кабміну про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19.

Зокрема, щодо можливості перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію, це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення.

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За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, наразі серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% – невакциновані.

"Це і є підтвердженням ефективності вакцинації", – зазначив він.

Керівництво Нацполіції та Служби безпеки України доповіло Зеленському про протидію підробкам ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів.

Було також заявлено про наміри робити вибіркові перевірки дотримання карантинних обмежень у закладах громадського харчування, кінотеатрах та інших місцях масового перебування людей.

Своєю чергою Зеленський наголосив на необхідності роз’яснювальної роботи щодо всіх заходів, зокрема обмежень, які запроваджуватимуться, та популяризації вакцинації серед українців за допомогою масштабної інформаційної кампанії.

Раніше УНІАН повідомляв, що до Верховної Ради теж запропонували пускати народних депутатів, журналістів та інших осіб тільки при наявності документів про вакцинацію, негативних тестів або довідок про одужання після COVID-19.

Автор: Антоніна Доломанжи