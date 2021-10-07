У Харкові посилять карантин через зростання нових випадків COVID-19. У місті з 10 жовтня діятимуть правила для "помаранчевої" зони.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Влада міста рекомендувала керівникам підприємств, установ та організацій утриматися від будь-яких масових заходів, а також забезпечити вакцинацію персоналу або регулярне тестування на COVID-19.
Читайте такожУ МОЗ визначилися з професіями, для яких COVID-щеплення є обов'язковимТак, з 00:00 10 жовтня в Харкові та області діятимуть наступні обмеження:
- максимальна заповнюваність кінотеатрів, театрів та спортзалів не більше 50%;
- максимальна кількість людей в метро та громадському транспорті має відповідати числу сидячих місць;
- обов'язкове носіння маски в громадському транспорті та місцях скупчення людей, в тому числі ТРЦ.
При цьому наголошується, що навчальні заклади Харкова закривати не будуть, тому що в місті вакциновано понад 80% педагогів. Крім того, не зміниться режим роботи закладів громадського харчування.
"Харків буде перебувати в "помаранчевій" зоні до 18 жовтня, і якщо відбудуться якісь зміни з рівнем захворюваності, то колір зони може бути переглянутий", - підкреслили в міськраді.
Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 7 жовтня у лікарнях Харківської області зайнято вже 2755 ковідних ліжок. Таким чином заповненість склала 69%.
Всього в Україні станом на 7 жовтня виявили 15 125 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1421 дитина та 341 медпрацівник.