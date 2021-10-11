Вимоги щодо допуску будуть стосуватися навіть народних депутатів.

У Верховну Раду пропонують допускати народних депутатів, журналістів та інших осіб лише за наявності документів про вакцинацію, негативних тестів чи довідок про одужання після COVID-19.

Відповідний проект постанови про додаткові заходи з протидії поширенню COVID-19 (№6154) зареєстровано у парламенті. Текст проекту оприлюднено на сайті ВР.

Ініціаторами проекту є голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький та ряд парламентарів від "СН", "Голосу", "Батьківщини", групи "Партія "За майбутнє", один позафракційний депутат та віце-спікер ВР Олена Кондратюк.

Проектом постанови пропонується додатково до встановлених для забезпечення правового режиму державної охорони адміністративних будинків, споруд і службових приміщень ВР умов допуску встановити, що на період дії карантину допуск до приміщень парламенту народних депутатів, працівників Апарату ВР, працівників державних підприємств та установ, що забезпечують діяльність ВР, помічників-консультантів депутатів, членів Кабінету міністрів, представників центральних органів виконавчої влади, посадових осіб інших органів державної влади та представників органів місцевого самоврядування, науковців, експертів, фахівців-практиків чи представників громадськості та інших осіб, а також представників засобів масової інформації дозволяється за наявності одного з чотирьох документів.

Так, це може бути документ, що підтверджує щеплення від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Документ має бути виданий відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19, або ж іноземний COVID-сертифікат.

Другі два варіанти документів - негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, якщо аналіз був зроблений не пізніше як за 72 години до пред'явлення документа, або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що проведено не більш як за 48 годин до пред'явлення документа; довідка про одужання особи після COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред'явлення документа.

Обов'язкова вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, МОЗ затвердило перелік організацій, співробітники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19: це працівники закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Також до цього списку планують включити соціальних працівників та співробітників поштових послуг.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні (24 лютого) від COVID-19 щеплені понад 7,5 млн осіб, з них повністю імунізовані – більш як 6,1 млн.

Автор: Таня Поляковська