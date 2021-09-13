Загиблу розшукували декілька днів.

У Полтавській області в річці Ворскла у селі Сем'янівка знайшли тіло зниклої безвісти 36-річної мешканки Полтави Анни Соляник.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Зазначається, що тіло жінки знайшли 13 вересня, До цього її кілька днів розшукували.

"На місці, де виявлено тіло жінки, працює слідчо-оперативна група поліції. Для встановлення причини смерті її тіло направлено на судово-медичну експертизу", – зазначив начальник відділу №2 Полтавського райуправління поліції Максим Євграфов.

Читайте такожУ наручниках і з пакетом на голові: слідство заявило про самогубство української моделі Новицької в ТуреччиніЗа фактом смерті жінки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Загадкова смерть жінки під Полтавою: що відомо про загиблу

У поліції нагадали, що останній раз жінку бачили 6 вересня, поблизу сіл Яцинова Слобідка та Сем’янівка. У зниклої поблизу села зламався автомобіль, після чого вона перестала виходити на зв’язок.

Як пише місцеве видання "Коло", за словами селян, жінка була в Сем’янівці кілька днів. Вона нібито сиділа у машині, ночувала там, а також купувала їжу в місцевій крамниці.

Один зі свідків, який бачив Анну живою та говорив з нею, розповів, що жінка плакала та скаржилась на особисті проблеми, пов’язані з бойфрендом. Вона відмовилася від допомоги.

Раніше повідомлялося, як під Кропивницьким зниклу дівчинку знайшли мертвою у закинутому колодязі.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц