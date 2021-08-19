У місті Бобринець Кіровоградської області знайшли тіло 16-річної Вікторії Макаренко, яку напередодні оголосили в розшук.
Про це повідомляє ГУНП в області.
14 серпня близько 22:00 Вікторія вийшла з дому і не повернулася.
До пошуків зниклої безвісти дитини залучили понад 60 осіб особового складу територіального підрозділу поліції, співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення "Святослав", кінологів та представників громадськості.
В середу, 18 серпня, тіло дівчинки з тілесними ушкодженнями було виявлено у закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.
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Поліцейські проводять усі необхідні слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події та осіб, причетних до вчинення злочину.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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