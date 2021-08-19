14 серпня близько 22:00 Вікторія вийшла з дому і не повернулася.

У місті Бобринець Кіровоградської області знайшли тіло 16-річної Вікторії Макаренко, яку напередодні оголосили в розшук.

Про це повідомляє ГУНП в області.

14 серпня близько 22:00 Вікторія вийшла з дому і не повернулася.

До пошуків зниклої безвісти дитини залучили понад 60 осіб особового складу територіального підрозділу поліції, співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення "Святослав", кінологів та представників громадськості.

В середу, 18 серпня, тіло дівчинки з тілесними ушкодженнями було виявлено у закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.

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Поліцейські проводять усі необхідні слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події та осіб, причетних до вчинення злочину.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Автор: Іван Бойко