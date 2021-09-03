Тіло знаходилося у важкодоступному місці.

У Чернівецькій області знайшли тіло 60-річного грибника, який зник у лісі 25 серпня.

Про це Суспільному повідомив прес-секретар управління ДСНС Чернівецької області Сергій Бабчук.

Повідомляється, що тіло виявили у Вижницькому районі.

Глава пошукового відділення Володимир Дячук розповів, що тіло чоловіка знаходилося у важкодоступному місці, де були зруби дерев та чагарники.

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Тільки з 25 по 29 серпня пошукові групи, до складу яких увійшли рятувальники, поліцейські, прикордонники та лісівники, обійшли 1 070 га лісового масиву.

Нагадаємо, що раніше під Кропивницьким зниклу дівчинку знайшли мертвою у закинутому колодязі.

Раніше під Івано-Франківськом знайшли тіло 29-річного чоловіка, якого розшукували декілька днів.

Автор: Людмила Жерновська