Деталей наразі немає.

В Україні хочуть встановити нове свято - День подяки Богу. Відповідний проект постанови зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Проект подано великою групою з п'ятнадцяти народних депутатів, серед яких голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, а також очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Текст проекту наразі відсутній, тому невідомо, коли хочуть встановити нове свято, а також, чи буде цей день вихідним для українців.

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Як відомо, з вересня цього року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, який передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня. Крім того, День пам'яті святителя Миколи Чудотворця відзначають 6 грудня, а не 19, як було раніше.

За правилами, встановленими на час воєнного стану, в Україні 25 грудня та 1 січня є звичайними робочими днями, а не вихідними.

Раніше Верховній Раді пропонували встановити в Україні 22 жовтня "День подяки", щоб "формувати в українському суспільстві та закріплювати на загальнонаціональному рівні вдячності". Цей день хотіли зробити вихідним.

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