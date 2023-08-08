Це свято пропонують відзначати восени за теплим родинним столом.

В Україні може з'явитися "День подяки". І його пропонують зробити вихідним.

Відповідний законопроект №9574 зареєстрували у Верховній Раді. Нове свято пропонують відзначати 22 жовтня.

Ініціатором став нардеп "Слуги народу" Георгій Мазурашу. Він відомий ініціативою змінити текст гімну на більш "позитивний".

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"Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень (як це зроблено у деяких високорозвинутих країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити", – пояснюють доцільність законопроєкту.

На думку ініціаторів, "День подяки" варто відзначати саме у жовтні, адже у цю пору родина зможе збиратися за столом. Також ця ідея не потребує виділення додаткових коштів з держбюджету.

"Метою законопроєкту є формування в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні такої важливої позитивної риси, як вдячність, і, відповідно, традиції висловлювати вдячність всім, хто на це заслуговує", – додають у пояснювальній записці.

Додамо, що "День подяки" - це традиційне свято американці. Його відзначають в останній четвер листопада.

Свята в Україні - останні новини

Серед українців найпопулярнішими є такі свята - Великдень, Різдво та День Незалежності України.

Варто зазначити, що у 2017 році Верховна Рада зробила 25 грудня - на католицьке Різдво, офіційний вихідний. Наприкінці 2022 року соціологічна група "Рейтинг" дізналася, що понад половина українців планують святкувати Різдво 7 січня, і зросла кількість людей, які це робитимуть лише 25 грудня.

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