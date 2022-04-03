Мешканка Маріуполя прославляла армію окупантів і під час евакуації просила загарбників швидше "звільнити" місто.

В Маріуполі заарештували місцеву жительку, яка виправдовувала дії російських окупантів.

За даними слідства, в березні 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями в приміщенні Маріупольської камерної філармонії, з власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів, повідомила Донецька обласна прокуратура у Facebook.

"Надалі, під час евакуації з Маріуполя, підозрювана, перебуваючи на російському блокпості, прославляла загарбників і просила їх "швидше звільнити місто", - йдеться в повідомленні.

Донецька обласна прокуратура в порядку ст. 615 КПК ("особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану") застосувала до громадянки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 992 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня в Одеській області затримали пособника окупантів за передачу даних про українських військових. Підозрюваний є ідейним прихильником так званого "русского мира", підтримує незаконне вторгнення і проведення військово-терористичних дій Росії в Україні.

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